Uppgifter: Szoboszlai överens om nytt avtal med Liverpool

Dominik Szoboszlai har varit en av Liverpools bästa spelare i år.

Nu närmar han sig ett nytt avtal med Premier League-klubben.

Enligt CaughtOffside har ungraren kommit överens om villkoren för ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Sedan sin flytt från RB Leipzig för drygt två år sedan har ungraren Dominik Szoboszlai tagit stora steg i Liverpool och utvecklats till en av lagets bärande spelare. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig fram till sommaren 2028.

I början av november rapporterade The Athletic att Liverpool hade inlett samtal med Szoboszlais representanter om en förlängning.

Nu ser man ut att ha kommit överens om villkoren för ett fortsatt samarbete. Enligt CaughtOffside har klubben och spelaren nått en ”principiell överenskommelse” gällande det nya avtalet som kommer att skrivas under i framtiden.

Hur långt det nya kontraktet kommer att vara framgår dock inte av rapporterna. Däremot ska en förlängning prioriteras av ungraren istället för en flytt till klubbar som Bayern München och Real Madrid – som båda uppges ha visat intresse för honom.

Sedan Dominik Szoboszlai kritade på för ”The Reds” har han spelat 121 matcher i vilka det har blivit 20 mål och 19 assist.