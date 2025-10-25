West Hams fiasko – sämsta starten på 52 år

West Ham har haft en mardrömsstart på säsongen i Premier League.

I och med förlusten mot Leeds är det den sämsta starten på 52 år.

Foto: Alamy

West Ham har haft det tufft den här säsongen i Premier League. Efter att ha sparkat Graham Potter i inledningen av säsongen var det Nuno Espirito Santo som tog över. Trots ett tränarbyte har laget ännu inte vunnit under Santo.

Den senaste förlusten var i matchen mot Leeds. 2–1-nederlaget innebar att det är klubbens sämsta start i ligan på 52 år.

– Det finns tyvärr många problem i vår klubb. Det är inte upp till oss att gömma oss bakom problemen. Alla måste leva och göra mycket mer och vara i rätt position, säger West Ham-tränaren enligt BBC.

– Den här typen av misstag är oacceptabla i Premier League, tillägger han.

I nästa match ställs West Ham mot Newcastle den 2 november.