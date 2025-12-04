Wirtz om första tiden i Liverpool: ”På god väg”

Florian Wirtz har fått en tuff start på tiden i Liverpool.

Tysken fick vara avgörande i onsdagens kryssmatch mot Sunderland.

– Vi gör allt för att komma tillbaka och vinna matcher, säger han till BBC.

Foto: Bildbyrån

Florian Wirtz lämnade Bayer Leverkusen för Liverpool i somras i en uppsnackad affär. Väl i England har det varit svårt för Wirtz att hitta rätt. Tysken har inte tagit en plats i tränare Arne Slots startelva och poängen har inte östs in.

I onsdagens match mot Sunderland fick Wirtz förtroende från start. Då var 22-åringen med och bidrog till Liverpools enda mål i matchen. Trots det slutade det 1–1.

– Vi ville vinna och vi fick oavgjort, så det är synd, säger Florian Wirtz till BBC.

Wirtz berättar även om hans första tid i Merseysideklubben och hur han har blivit välkomnad av sina lagkamrater.

– Jag blev väldigt välkommen av laget. Det är ett väldigt bra lag och jag är väldigt glad att vara här, säger han och avslutar:

– Vi är på god väg att komma tillbaka och vi gör allt för att komma tillbaka och vinna matcher. Vi ville vinna idag, vi vill ligga i toppen av tabellen och vi måste bara fortsätta jobba hårt och förhoppningsvis kommer saker och ting att förändra.

Liverpool ligger på en åttonde plats i Premier League-tabellen.