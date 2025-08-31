Yoane Wissa vädjar: ”Jag vill lämna Brentford”

Yoane Wissa har inte varit en del av Brentfords trupp sedan i somras.

Nu talar anfallaren ut om ryktena och kritiserar sin klubb

”Löftet att jag kunde lämna denna sommar har inte uppfyllts”, skriver han på Instagram.

Foto: Alamy

Yoane Wissa ryktas till Newcastle i samband med att Alexander Isak var på väg bort. Under sommaren valde han att inte träna med laget och har i början av Premier League-säsongen inte varit uttagen i truppen.

Efter att inte ha kommenterat ryktena, talar nu Yoane Wissa ut på sin Instagram om hans syn på situationen med Brentford.

”Jag har varit tyst under större delen av sommaren, men med bara timmar kvar av transferfönstret känner jag mig tvungen att klargöra att jag vill lämna Brentford. Jag anser att klubben orättvist står i vägen för mig trots en rad rättvisa erbjudanden under sommaren.”, skriver han och fortsätter:

”Tidigare i somras hade jag öppna diskussioner med klubbens högsta ledning, inklusive nyckeldirektörer och den nya huvudtränaren. Jag klargjorde min avsikt att utforska en ny utmaning. Under dessa samtal bekräftades det för mig och mina representanter att klubben inte skulle stå i vägen om ett rimligt erbjudande mottogs. Detta skrevs också ner.”

”Löftet har inte uppfyllts”

Wissa menar att Brentford inte höll sitt löfte att släppa honom i somras.

”Men när fönstret nu närmar sig sitt slut har klubben nu avsevärt ändrat sin position, vilket går emot vad som kommunicerades. Detta har lämnat mig i en svår och frustrerande position. Löftet att jag kunde lämna denna sommar har inte uppfyllts. Det gör mig ledsen att behöva skriva det, och jag behåller total respekt för klubben och dess fans.”

Anfallaren avslutar med att rikta sig till Brentfords ledning.

”Att tvingas stanna bortom denna sommar kommer bara att fläcka fyra underbara år på denna otroliga klubb och därför ber jag Brentfords ägare och direktörer att nu hedra sitt löfte att låta mig lämna under de sista timmarna av fönstret.”