Jordon Ibe kritade chockartat på för Umeå FC.

Nu bryter superettan-klubben med den tidigare Liverpool-spelaren.

– Vi vill rikta ett stort tack till Jordon för hans förstående, säger sportchefen Adam Chennoufi i ett uttalande.

Det var ungefär två veckor sedan som superettan-klubben Umeå FC meddelade att man kommit överens med den tidigare Liverpool-spelaren Jordon Ibe, 29, om ett avtal. Så blir det dock inte, och under onsdagen meddelade Umeå att kontraktet med 29-åringen bryts.

Beslutet har tagits efter att processen att få arbetstillstånd för Ibe har dragit ut på tiden.

– Jordon reste hem till England för att kunna slutföra sin identifiering i samband med processen kring arbetstillståndet. Tyvärr har han inte uppfyllt de delar av ansökan som är nödvändiga för att komma vidare i denna process och detta i sig skapar en osäkerhet när beslutet kan bli klart, säger Adam Chennoufi i ett uttalande och fortsätter:

– Vi är övertygade om att Jordon hade kunnat bidra mycket på planen, men tiden är kritisk i vårt nuvarande läge. Vi har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla beslutet för Umeå FC är att avsluta avtalet.

Jordon Ibe har gjort över 100 matcher i Premier League för Liverpool och Bournemouth. Han representerade senast Hungerford i de lägre engelska divisionerna.

– Vi vill rikta ett stort tack till Jordon för hans förstående och önskar honom all framgång i sin fortsatta karriär, säger Chennoufi.