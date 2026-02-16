Agenten bekräftar: Barcelona jagar talangen

Barcelona uppges visa intresse för Jessi Bisiwu.

Något belgarens agent bekräftar, enligt Mundo Deportivo.

– Det är sant att Barcelona noggrant följer Jesse, säger agenten enligt den spanska sajten.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Barcelona har sedan tidigare uppgetts följa den belgiska talangen Jessi Bisiwu. Den spanska klubben ska ha som mål att värva 18-åringen från Club Brügge i sommar.

Nu slår även Bisiwus agent fast att Barcelona visar intresse.

– Det är sant att Barcelona noggrant följer Jesse och är bland de klubbar som är aktivt intresserade av hans situation. Vi hanterar dock situationen lugnt, steg för steg. Med tanke på spelarens talang är det helt normalt att ha officiell kommunikation med flera klubbar, inklusive stora klubbar som Barcelona, säger agenten enligt Mundo Deportivo.