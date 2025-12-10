Örebro SK är på jakt efter en ny tränare och enligt uppgifter är fyra personer aktuella för uppdraget.

Nu kommenterar sportchef Enes Ahmetovic ryktena.

– Personerna du nämner är väldigt kvalificerade, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Juliette Vural

Örebro SK, som höll sig kvar i superettan efter kval mot HTFF, söker nu en ny huvudtränare.

De namn det nu ryktas om är Sandviken-tränaren Eldar Abdulic, Andreas Brännström som senast var i FK Mlada Boleslav, FC Stockholms Rikard

Norling och Hammarby TFF Fredrik Samuelsson.

Nu kommenterar ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic ryktena till FotbollDirekt.

– Det är inga namn jag vill kommentera om de är aktuella för Örebro. De personer du nämner är väldigt kvalificerade och duktiga tränare som ofta

nämns i dessa sammanhang, speciellt när det kommer till superettan, men det är inga namn jag vill kommentera från vår del.

Enes Ahmetovic berättar också hur sökningsprocessen går.

– Vi känner att processen löper på i den takt vi önskar och vi betar ner det till namn som passar oss.

– Vi vill inte stressa fram det utan ta den tid som behövs för att hitta någon bra för oss, men processen kommer inte att gå in i 2026, avslutar Ahmetovic.

Örebro SK tränades under 2025 först av Sreten Kenic för att sedan ledas av Partik Haginge och Berhard Nilsson.