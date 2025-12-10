Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Ahmetovic om tränarjakten: ”Kommer inte gå in i 2026”

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Örebro SK är på jakt efter en ny tränare och enligt uppgifter är fyra personer aktuella för uppdraget.
Nu kommenterar sportchef Enes Ahmetovic ryktena.
– Personerna du nämner är väldigt kvalificerade, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Juliette Vural

Örebro SK, som höll sig kvar i superettan efter kval mot HTFF, söker nu en ny huvudtränare.

De namn det nu ryktas om är Sandviken-tränaren Eldar Abdulic, Andreas Brännström som senast var i FK Mlada Boleslav, FC Stockholms Rikard
Norling och Hammarby TFF Fredrik Samuelsson.

Nu kommenterar ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic ryktena till FotbollDirekt.

– Det är inga namn jag vill kommentera om de är aktuella för Örebro. De personer du nämner är väldigt kvalificerade och duktiga tränare som ofta
nämns i dessa sammanhang, speciellt när det kommer till superettan, men det är inga namn jag vill kommentera från vår del.

Enes Ahmetovic berättar också hur sökningsprocessen går.

– Vi känner att processen löper på i den takt vi önskar och vi betar ner det till namn som passar oss.

– Vi vill inte stressa fram det utan ta den tid som behövs för att hitta någon bra för oss, men processen kommer inte att gå in i 2026, avslutar Ahmetovic.

Örebro SK tränades under 2025 först av Sreten Kenic för att sedan ledas av Partik Haginge och Berhard Nilsson.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt