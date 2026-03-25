AIK-affär uppges kollapsa – Lauritsen stannar i Brøndby
AIK har försökt låna danske Rasmus Lauritsen.
Nu går ”Gnaget” bet på mittbacken.
Det rapporterar sajten Campo.
AIK har varit på jakt efter en mittback under vinterfönstret. ”Gnaget” har kopplats ihop med Brøndby-försvararen Rasmus Lauritsen, som varit öppen för en flytt, och där parterna ska ha förhandlat ett låneavtal.
Nu rapporterar den danska sajten Campo att övergången kollapsat. Lauritsen uppges bli kvar i Brøndby och en anledning ska vara att AIK inte haft de pengarna för att få till flytten.
Rasmus Lauritsen har tidigare spelat i klubbar som IFK Norrköping och Dinamo Zagreb.
