Al Yaum: Jacob Rinne återvänder till Saudiarabien
Jacob Rinne har ryktats vara på väg bort från Djurgårdens IF.
Nu uppger Al Yaum att målvakten är nära att återvända till Saudiarabien.
Detta för spel i hans tidigare klubb, Al-Fateh.
Det var i augusti förra året som Djurgården presenterade Jacob Rinne som ny målvakt för klubben.
Sedan dess har 32-åringen pendlat mellan en start- och bänkplats och på senare tid har Filip Manjolovic tagit över förstaspaden i Jani Honkavaaras lag.
I tisdags uppgav Sportbladet att Rinne var på väg bort från Blåränderna – efter ett år i klubben.
Nu skriver saudiska Al Yaum, via Fotbollskanalens Headlines, att målvakten närmar sig en återkomst till Al-Fateh.
Vidare sägs en överenskommelse vara på plats mellan klubben och 32-åringen, men ingen övrig information framkommer av rapporteringen.
Jacob Rinne lämnade Al-Fateh för spel i Djurgården förra sommaren, nu ser han alltså ut att vara på väg tillbaka till sin förra klubb.
