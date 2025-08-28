Jacob Rinne har ryktats vara på väg bort från Djurgårdens IF.

Nu uppger Al Yaum att målvakten är nära att återvända till Saudiarabien.

Detta för spel i hans tidigare klubb, Al-Fateh.

Det var i augusti förra året som Djurgården presenterade Jacob Rinne som ny målvakt för klubben.

Sedan dess har 32-åringen pendlat mellan en start- och bänkplats och på senare tid har Filip Manjolovic tagit över förstaspaden i Jani Honkavaaras lag.

I tisdags uppgav Sportbladet att Rinne var på väg bort från Blåränderna – efter ett år i klubben.

Nu skriver saudiska Al Yaum, via Fotbollskanalens Headlines, att målvakten närmar sig en återkomst till Al-Fateh.

Vidare sägs en överenskommelse vara på plats mellan klubben och 32-åringen, men ingen övrig information framkommer av rapporteringen.

Jacob Rinne lämnade Al-Fateh för spel i Djurgården förra sommaren, nu ser han alltså ut att vara på väg tillbaka till sin förra klubb.



