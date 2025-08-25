Alexander Isak bråkar med Newcastle för att få till en Liverpool-flytt.

Samtidigt ställs klubbarna mot varandra i kväll, måndag.

– Det är alltid så, så, så intensivt, säger Liverpool-tränaren Arne Slot enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Sommarfönstrets stora följetång fortsätter. Den svenske storstjärnan Alexander Isak, 25, är i öppen konflikt med Newcastle United och uppges vägra spela för klubben igen. 25-åringen är i full gång med att försöka få igenom en flytt till Premier League-rivalen Liverpool, som sägs vara redo att återkomma med ett bud på omkring motsvarande 1,7 miljarder kronor.

Konflikten har gett en ny spänning till måndagskvällens möte mellan de gamla rivalerna Newcastle och Liverpool. På en presskonferens inför matchen fick tränaren Arne Slot frågan om han tror att Isak-situationen kommer att bidra till en ännu hetsigare stämning på St James’ Park.

– Om det ens är möjligt…, säger han enligt The Mirror och fortsätter:

– För det var väldigt intensivt senast vi spelade där också. Det är faktiskt alltid så när Newcastle spelar en hemmamatch, för att inte tala om en kvällsmatch. Det är alltid så, så, så intensivt. Så jag vet inte om det (Isak-situationen) är en extra anledning för dem. Jag vet inte ens om det är vad spelaren och tränaren tänker.

”Jag har ingen aning”

Konflikten mellan Isak och Newcastle har tapetserat tidningar och sociala medier under den senaste tiden. Slot påpekar däremot att det är svårt att veta exakt vad det är som sker bakom de stängda kulisserna.

– Självklart skrivs det mycket i sociala medier, men är detta verkligen vad spelaren och tränaren tänker? Jag vet inte. Jag har ingen aning, säger han.

Matchen mellan Newcastle och Liverpool startar klockan 21:00 under måndagskvällen.