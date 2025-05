Athletic: Aston Villa värvar Zepiqueno Redmond

Zepiqueno Redmond, 18, är en av Nederländernas stora talanger.

Nu kommer han att flytta till England, för att spela i Aston Villa.

Det uppger The Athletic under tisdagskvällen.



Premier League-säsongens slut har inte fått de engelska klubbarna att ligga på latsidan inför den kommande säsongen.



Bara två dagar efter den sista matchen mellan Manchester United och Aston Villa har båda klubbarna så gott som gjort klart med varsin anfallare.



För Uniteds del handlar det om Matheus Cunha från Wolverhampton – och för Villa handlar det om Zepiqueno Redmond från Feyenoord.



Den 18-årige anfallaren har framförallt spelat med Feyenoords U21-lag men står även noterad för fyra matcher i Eredivisie. Till sommaren går hans kontrakt med klubben ut, och det ser alltså ut att bli en flytt till England.



Det skriver The Athletic som menar att Aston Villa värvar Redmond på en fri transfer efter att han så sent som förra veckan besökte klubben.



Vidare sägs anfallaren ansluta till laget i juli, hur långt kontrakt han kommer att skriva framgår inte.

