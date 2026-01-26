Athletic: Nottingham Forest med stort bud på Mateta

Nottingham Forest ligger pyrt till i Premier League.

Därför vill man nu värva en ny anfallare.

Enligt The Athletic har klubben budat på Jean-Philippe Mateta från Crystal Palace.

Foto: Bildbyrån

Det har inte direkt gått Nottingham Forest väg i Premier League under säsongen 2025/26. Detta trots att man under gårdagen tog en viktig seger mot Brentford.

Därför letar man nu efter alternativ som kan stärka upp anfallspositionen.

Enligt The Athletic ska Forest ha riktat in sig på Crystal Palace-anfallaren Jean-Philippe Mateta.

Tidningen skriver att Nottingham ska ha lagt ett bud värt 35 miljoner pund, eller 430 miljoner kronor, för fransmannen. Vidare ska de personliga villkoren mellan spelaren och klubben inte vara något problem. Däremot ska inte Crystal Palace vilja släppa sin striker för mindre än en halv miljard kronor samtidigt som en lämplig ersättare finns tillgänglig.

Bland dessa nämns en potentiell ersättare i form av norrmannen Jörgen Strand Larsen från Wolves.

Under den pågående säsongen har Jean-Philippe Mateta spelat 23 matcher i vilka han har gjort åtta mål.