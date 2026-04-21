Avfärdar jätteintresset: ”Tänker inte på andra klubbar”

Han anslöt till klubben i november – och ryktas redan vara aktuell för en försäljning.

Däremot har inte Abdoulaye Doumbia några planer på att lämna BK Häcken just nu.

– Vi har 27 matcher kvar att spela, säger talangen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under slutet av förra året som Abdoulaye Doumbia, 18, anslöt till BK Häcken då han köptes loss från den ivorianska akademin ASEC Mimosas.

Under de tre inledande allsvenska omgångarna har mittfältaren spelat samtliga från start och var högst inblandad i “Getingarnas” 2-1-seger i derbyt mot Gais under söndagen.

I samband med matchen på Hisingen publicerade Sportbladet en artikel där de redogjorde för stor scoutnärvaro kring just Doumbia. Flera utländska klubbar uppgavs vara på plats för att följa ivorianen och tre klubbar ska redan ha hört sig för gällande en eventuell värvning – i form av Rennes, Strasbourg och Nice. Lägg där till att flera icke namngivna klubbar från tyska Bundesliga ska vara intresserade.

– Jag visste inte det. Det enda jag vill är att spela och hjälpa laget. Om jag är på planen spelar jag min fotboll och efter det är det klart, förklarar Doumbia till FotbollDirekt.

Angående intresset för talangen – och det faktum att han kan lämna Sverige efter ett drygt halvår – säger Doumbia:

– Jag tänker inte på andra klubbar nu. Mitt fokus är på min klubb BK Häcken och efter det får vi se. Jag är fokuserad på mitt lag och vi har 27 matcher kvar att spela.

Det är en stor fråga, men vad vill du uppnå som fotbollsspelare?

– Min dröm är att spela i de bästa ligorna, de största turneringarna som Champions League. Jag vill spela med mitt landslag i VM och vinna troféer, berättar han.

När FotbollDirekt frågar Doumbia om han har någon favoritklubb ute i världen skrattar mittfältaren till, för att senare berätta att det finns fler.

– Jag gillar Real Madrid och Barcelona också. Jag kan tänka också tänka mig att spela för klubbar som Liverpool, avslutar Abdoulaye Doumbia.