AVSLÖJAR: Andreas Alm nära nytt tränarjobb

Andreas Alm är nära att göra klart med en ny klubb.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har han denna måndag besökt Lettiska Liepaja FK.

Han väntas också presenteras av klubben inom kort.

Andreas Alm lämnade IFK Norrköping efter säsongen 2024. På grund av bristande resultat under säsongen valde Peking att bryta avtalet efter bara ett år.



Nu är han nära att göra klart med en ny klubb. Under måndagen besökte han, enligt uppgifter till FotbollDirekt, den lettiska klubben Liepaja FK som spelar i Virsliga.



Om inget oförutsett händer presenteras han som ny huvudtränare för klubben inom kort.



Liepaja FK ligger just nu på en sjätteplats efter tio spelade omgångar i Virsliga.



Andreas Alm har tidigare tränat bland andra AIK, BK Häcken, Odense och nu senast IFK Norrköping.



FotbollDirekt har, utan framgång, sökt Andreas Alm för en kommentar.