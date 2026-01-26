AVSLÖJAR: Bajen-affär spricker med italienska succén

Ett av januaris mest uppmärksammade allsvenska namn är Hammarbys Adrian Lahdo.

Enligt uppgifter har det varit nära med italienska Como och ett första bud har varit på gång. Nu spricker det.

Foto: Bildbyrån

Ett av Hammarbys yngsta namn har gått påpassad i flera veckor. Den fina allsvenska hösten har gett Adrian Lahdo en skjuts mot större internationella klubbar.

Italienska transferjournalisterna Fabrizio Romano och Nicola Schira har rapporterat om det är nära med italienska Como.

När vi nu går in på slutveckan av pågående fönster så kan FotbollDirekt avslöja att Hammarby inte kommer att sälja till den italienska succéklubben som just nu ligger sexa i Serie A.

Beslutet uppges vara i samförstånd mellan Bajen och Lahdo om att det är andra alternativ som gäller.

Sportchef Mikael Hjelmberg har även tidigare för FD slagit fast att en viktig prio i sammanhanget är att förmå Lahdo att förlänga sitt avtal som går ut om 1,5 år.

”Från vår sida och de signaler vi får från Adrian så hoppas jag vi kan komma överens om en förlängning”, skrev Bajens sportchef till FD gällande talangen nyligen.

Hammarbys mål vid en eventuell transfer är högt satt till omkring 80 miljoner kronor, enligt vad FD erfar.

Förra säsongen noterades supertalangen för ett mål och tre assist på tolv matcher i allsvenskan.