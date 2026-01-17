Italiensk media: Adrian Lahdo närmar sig Como-flytt

Adrian Lahdo, 18, ser ut att närma sig en flytt från Hammarby.

Enligt tidigare uppgifter har Como visat stort intresse för talangen.

Nu skriver transferspecialisten Nicoló Schira att en flytt till Serie A-klubben är nära förestående.

Foto: Bildbyrån

Adrian Lahdos allsvenska höst gjorde honom till en av Hammarbys mest spännande spelare. Det har även inneburit ett stort intresse där flera klubbar uppges vara intredsserade av 18-åringen och nyligen berättade transferjournalisten Fabrizio Romano om att Serie A-klubben Como håller sig framme.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kan Cesc Fàbregas klubb vara nära att lägga ett första bud inom kort, samtidigt som Bajen-sportchefen Mikael Hjelmberg jobbar hårt på en förlängning.

Nu gör uppgifter från transferspecialisten Nicolò Schira gällande att Como närmar sig att knyta till sig Lahdo. Skulle en övergång bli verklighet väntas talangen skriva på ett kontrakt som sträcker sig fram till 2030.

Vad gäller prislapp har FD rapporterat om att Hammarby kräver upp mot 80 miljoner kronor för sin juvel.

Under fjolårets allsvenska säsong noterades Adrian Lahdo för ett mål och två assist på tolv matcher.



