Hjelmberg till FD: ”Inte hört något från Como”

Hammarbys supertalang Adrian Lahdo uppges närma sig italienska Como.

Nu bemöter Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg, de senaste rapporterna kring 18-åringen.

”Inte hört något från Como eller någon annan klubb”, skriver han till FotbollDirekt.

Hammarbys supertalang Adrian Lahdo har varit väldigt omskriven den senaste tiden.

I veckan uppgav transferexperten Fabrizio Romano att Serie A-klubben Como visar intresse för talangen och under gårdagskvällen kom rapporter från transferjournalisten Nicolò Schira att en övergång till Como närmar sig för Lahdo.

Enligt hans uppgifter har Como erbjudit supertalangen ett kontrakt fram till 2030.

Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg, bemöter uppgifterna för FotbollDirekt och menar på att han inte hört något från Como, men att han blivit informerad om klubbens intresse.

”Jag har fått info till mig att Como ska vara intresserade av Adrian men inte hört något från Como eller någon annan klubb”, skriver han till FotbollDirekt.

Hjelmberg menar även på att man fortsatt är hoppfulla om att få till en förlängning med 18-åringen.

”Från vår sida och de signaler vi får från Adrian så hoppas jag vi kan komma överens om en förlängning”.

FotbollDirekt har nyligen kunnat redogöra för att minst uppemot 80 miljoner krävs för att Hammarby ska gå med på att sälja sin guldklimp i vinter.

FD har även haft uppgifter om att ett bud från Como kan vara på gång inom kort.

Lahdo har i skrivande stund kontrakt fram till sommaren 2027 med Hammarby.