AVSLÖJAR: Buden Djurgården avfärdade för finske stjärnan

Djurgården stoppade en affär med Matias Siltanen. Den finländske mittfältaren kommer inte att lämna i vinter.

Det är ett Dif som krävt 100 miljoner och nu står det klart vad som erbjöds innan deadline.

Foto: Bildbyrån

Matias Siltanen kom i början av förra året som helt oprövad till allsvenska fotbollen och Djurgården.

Numera är han ett väletablerat namn bara 18 år gammal och med ett internationellt intresse som snurrat i allt snabbare takt.

Prominenta klubbar som Bayer Leverkusen, Bournemouth, Juventus, Strasbourg, Como och Leipzig har nämnts.

Nu blev det ingen försäljning men det pågick saker in i det sista, något som sportchef Bosse Andersson nyligen medgav för FotbollDirekt.

”Det stämmer att vi sedan några dagar har konkreta samtal med flera klubbar. I övrigt vill jag inte kommentera, vi får se hur det här utvecklas”.

Till Fotbollskanalen har sedan samme sportchef uttryckt följande och som möjligen indikerar att det trots allt kan hända saker som handlar om sommaren.

”Han kommer inte att göra en övergång som påverkar det här fönstret”.

När det kommer till intresset så uppges det enligt FotbollDirekts uppgifter inte ha funnits bud som Andersson och Dif:s styrelse varit nära att gå med på.

Enligt vad FD erfar har det presenterats två bud på omkring 60 miljoner kronor som är en bra bit i från Djurgårdens mål på omkring 100 miljoner.

Det är även lägre pengar än vad både August Priske och Keita Kosugi har genererat.

Värt att notera är att det även under förra året fanns uppgifter i finländsk media om att det fanns klubbar som kunde gå in med över 200 miljoner för Siltanen.

När det kommer till Djurgården så har klubben råd att säga nej med ett eget kapital som börjar närma sig en halv miljard – efter färska stora transfers av Priske och Kosugi på närmare 100 miljoner, respektive 80 miljoner (inklusive bonusar).

Siltanen noterades förra säsongen föra fyra assist på 29 allsvenska framträdanden.

FOTNOT: Djurgårdens eget kapital var 364 miljoner i början av 2025.