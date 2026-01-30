AVSLÖJAR: Tre olika bud på Dif-stjärnan

Trycket ser ut att skruvas upp kring Matias Siltanen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns tre aktuella bud lagda till Djurgården.

– Det stämmer att vi sedan några dagar har konkreta samtal med flera klubbar, säger Bosse Andersson till FD.

Foto: Bildbyrån

Matias Siltanens framtid i Djurgården ser in i det sista ut att hänga i luften. De senaste dagarna har utvecklingen tagit fart kring mittfältaren. Den omskrivne finländaren kan nu bli Dif:s tredje stora transfer i detta januari.

Så sent som i morse kom uppgifter om turkiska storklubben Galatasaray och nu kan FotbollDirekt avslöja att Djurgården har bud på bordet från tre olika klubbar. Enligt vad FD erfar handlar det om nivån 60 miljoner kronor.

Om Dif kan tänka sig att sälja för en sådan summa återstår att se men direkta diskussioner pågår alltså för sportchef Bosse Andersson som valt att stanna i Stockholm, trots pågående träningsläger på Kanarieöarna.

– Jag vill inte kommentera vilka summor det handlar om, säger sportchefen till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men det stämmer att vi sedan några dagar har konkreta samtal med flera klubbar. I övrigt vill jag inte kommentera, vi får se hur det här utvecklas.

Om Siltanen lämnar uppges han kunna ersättas Lyngby-mittfältaren Peter Langhoff. Danska Tipsbladet har rapporterat att Djurgården lagt ett bud på Langhoff värt 6,3 miljoner kronor.