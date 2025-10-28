AVSLÖJAR: Djurgårdens supertalang träffar Brentford 

Ett av Djurgårdens mest ansedda unga namn är Taseen Hossain.

Enligt FotbollDirekts uppgifter träffar han inom kort Premier League-klubben Brentford.

– Vi ser det som att det är en rolig utmaning för honom att få testa på det, säger Djurgårdens akademichef Joel Riddez till FD.



Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Det har bara gått några månader sedan Djurgården släppte Warren Ngana till tyska RB Leipzig och så sent som förra veckan stod det klart att Nikolas Jovanovic lämnar klubben för PSV Eindhoven.

Nu uppmärksammas ännu ett namn från Djurgårdens akademi internationellt.

Den här gången handlar det om anfallstalangen Taseen Hossain som nu är aktuell med ett provspel för Brentford FC i Premier League.

Hossain reser enligt uppgifterna inom kort och träffar MFF- stjärnan Pontus Janssons gamla klubb.

– Det stämmer. det är en fin klubb och jag ser verkligen fram emot att få chansen, säger han till till FD.

– Det är en fin chans och jag är väldigt tacksam mot Djurgården för att jag får åka på det här provspelet, fortsätter han.

Djurgården akademichef Joel Riddez kommenterar också:

– Vi ser det som att det är en rolig utmaning för honom att få testa på det.

Hur ser ni på att flera spelare lämnat, Nikolas Jovanovic till PSV, Warren Ngana till RB Leipzig. Det är ju både bra och dåligt, spelarna kommer inte upp i A-laget men det är bra för akademins anseende?

– Jag ser det som att vi gör det bra, att vi har en jättebra verksamhet. Mario Amini gör det jättebra i Mydtjilland också, det finns stort intresse kring våra spelare och vi kommer säkert få in fler över tid också. Ahmed (Saeed) har debuterat, Kalipha (Jawla) har startat under året, Isak (Alemayhu) har startat under året. Vi ser det också från förra året på de som lämnade P19 också, nio av tio spelar elitfotboll direkt året efter. Det händer grejer och det är kul att vi kan visa upp för spelare att utbildningen håller en bra nivå, avslutar Riddez.

Djurgården uppges samtidigt visa intresse för mer med honom och han är ett av några få akademi-namn som på lite sikt är aktuell för ett A-lagskontrakt.

Hossain är ett namn som med jämna mellanrum gjorts aktuell för juniorlandslaget.

Den Bangladesh-födde ynglingen beskrivs som både ytter och central och en spelare flyter fram och lever på sin fart och teknik.

Frågan är nu om han lyckas som en gång en 17-årig Fredrik Hammar som 2019 lyckades få ett kontrakt med den engelska klubben (då med klubbens B-lag)?