AVSLÖJAR: Efter danska inköpet – tre tränarnamn aktuella

FC Rosengårds medlemmar har sagt ja till bolagisering och FC Köpenhamns ägare köper sig in i klubben.

FotbollDirekt kan nu avslöja att danskarna jagar tränare åt ettan-klubben.

Enligt våra uppgifter har tre namn kontaktats, Max Mölder, William Lundin och Tobias Linderoth.

Foto: Bildbyrån

Tidigare den här veckan röstade medlemmarna i FC Rosengård 1917 ja till bolagisering av klubben samt till investeringsförslaget från nuvarande huvudsponsorn Danir samt Parken Sport & Entertainment som äger den danska storklubben FC Köpenhamn.

Det gemensamma holdingbolaget kommer att äga 49 procent av herrlaget, men ännu väntas godkännande från Svenska fotbollförbundet gällande investeringen.

Trots att allt inte är helt klart har dock danskarna redan börjat arbeta för att stärka upp FC Rosengård och FotbollDirekt kan nu avslöja att tre tränarnamn har kontaktats.

Enligt våra uppgifter har Max Mölder, William Lundin och Tobias Linderoth alla kontaktats av danskarna gällande tränaruppdraget i klubben.

Hur personerna i trion ställer sig till uppdraget är inget FD har fått fram uppgifter om.

FC Rosengård slutade på elfteplats i ettan södra den gångna säsongen.