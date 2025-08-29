Hammarby är på väg mot en av sina största affärer någonsin med Jusef Erabi.

Och det uppges nu luta åt att stjärnan väljer Millwall.

Enligt uppgifter väntas han resa till London redan under dagen för att slutföra övergången.

Hammarby har flera namn som in i elfte timmen av pågående fönster kommer att vara aktuella för utländska klubbar.

En som framförallt är det är Jusef Erabi.

Enligt utländska media så är det Millwall och Genk som slutförhandlar och båda med bud på 55 miljoner kronor.

I går rapporterade FD om att Hammarby inte räknande med något mer bud och ett det nu var upp till spelaren att välja.

Enligt nya uppgifter i dag uppges nu stjärnan vara nära att ta beslut om att välja England och spel i The Championship.

Erabi ser nu helt enkelt ut att välja Millwall och om inget oförutsett inträffar så väntas han skriva på kontraktet i helgen.

En affär med Millwall blir Hammarbys tredje största någonsin, detta i höjd med Williot Swedberg-affären, men mindre än när Nathaniel Adjei och Bazoumana Touré såldes.

Den här säsongen står Erabi noterad för sex mål och en assist på 22 matcher i alla tävlingar. Totalt under hans tid i Hammarby har det blivit 29 mål och fyra assist på 99 matcher.

