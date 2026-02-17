AVSLÖJAR: Ettan-klubb plockar in ex-allsvensk anfallare

AFC Malmö är på väg att göra en meriterad värvning.

Den ex-allsvenske anfallaren Filip Bohman är klar för klubben enligt FD:s uppgifter.

AFC Malmö (tidigare Ariana FC) slutade på sjätteplats i ettan södra förra året.

Inför den stundande säsongen så är Skåneklubben på väg att göra en meriterad värvning.

FotbollDirekt kan denna tisdag avslöja att AFC Malmö är på väg att värva den ex-allsvenske anfallaren Filip Bohman.

Bohman med förflutet i Varbergs Bois har spenderat de tre senaste säsongerna i Trelleborgs FF, men efter degraderingen ifjol lämnade han klubben och nu fortsätter karriären i AFC Malmö enligt FD:s uppgifter.

Bohman är inte heller det enda nyförvärvet som Skåneklubben är på väg att göra. Enligt FD:s uppgifter så kommer klubben också att plocka in Cihan Sener som var given i FC Rosengård förra säsongen.