AVSLÖJAR: Flera vill ha Djurgårdens supertalang 

Poäng i allsvenska debuten för Djurgården i söndags.

Nu kan Ahmed Saeed snart vara förlorad.

Intresset uppges stort för den 17-årige jättetalangen.

FotbollDirekt har uppgifter om intresse från flera namngivna klubbar.

En av Djurgårdens mest spännande unga spelare kan vara på väg bort. Ahmed Saeeds gångna vecka har verkligen innehållit en rad fina inslag.

Dels gjorde han allsvensk debut i söndags med ett inhopp mot IFK Norrköping, och slog en assist till Nino Žugelj 4–0-mål. I måndags smällde han sedan in tre mål i en U21-match – innan han under gårdagskvällen fortsatte med en assist i P17-landskampen mot Danmark.

Saeed, som leder skytteligan i P19-allsvenskan, har nu ett utgående kontrakt och kan vara på väg bort från Djurgården.

Klubbarna som vill ha Saeed

Enligt FotbollDirekts uppgifter pågår ännu inga förhandlingar med den 17-årige offensive mittfältaren.

När det kommer till intresse så uppges en stor mängd klubbar har ögonen på honom. Enligt FotbollDirekts uppgifter visar bland annat storklubbarna Sparta Prag och AZ Alkmaar intresse – samt ett par allsvenska konkurrenter till Djurgården.

Kring Ahmed Saeeds kontraktssituation kan konstateras att hans avtal går ut till nästa sommar och kan med det lämna gratis om ett år. Han kan spela så väl yttermittfältare som en nummer åtta.