Sebastian Tounekti drar till sig ett allt större intresse.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har även Toulouse visat seriöst intresse för norrmannen.

Hammarbys krav? Minst 80 miljoner kronor, enligt FotbollDirekts källor.

Foto: Bildbyrån

Allt sedan han kom från Haugesund så har det varit full rulle på hans vänsterkant. 23-åriga Sebastian Tounekti kan mycket väl vara Hammarbys viktigaste spelare just nu.

Redan i slutet av juli kunde FotbollDirekt avslöja att flera utländska klubbar hade tagit direktkontakt med Hammarby om en värvning. I dag är omfattningen av intresse än mer konkret och nu kan FotbollDirekt avslöja att franska Toulouse har lagt ett bud på lite drygt 40 miljoner kronor – men som har nobbats.

Men inte nog med det: det uppges även finnas ännu ett bud på denna nivå från en icke namngiven klubb.

Hammarbys svar på inviterna? Ja, ståndpunkten för att gå med på något är så högt satt som till 80 miljoner kronor. Minst, enligt FD:s uppgifter.

En annan klubb som har nämnts är skotska Celtic och ett bud på lite drygt 30 miljoner kronor, enligt Expressen.

Sebastian Tounekti har gjort ett mål och fem assist på 20 allsvenska matcher denna säsong. Hammarby ligger tvåa i tabellen, åtta poäng bakom serieledande Mjällby.