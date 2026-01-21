AVSLÖJAR: Häcken har sett hyllad ghanan på plats 

19-åriga Issaka Seidu kan vara på väg bort från Nordsjälland.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har BK Häcken scoutat Ghana-talangen som lever med höga förväntningar.

Ytterbacken från Ghana kom till Nordsjälland i Danmark med stora förväntningar, men 19-åriga Issaka Seidu har än så länge bromsats av skador. Efter bara fem matcher den här säsongen ser nu en utlåning ut att bli aktuell.

FotbollDirekt berättade i förra veckan om intresse från allsvenskan och nu står det även klart att BK Häcken har scoutat talangen på plats i Danmark, enligt FotbollDirekts källor. Expressen har tidigare rapporterat om att även Degerfors och Västerås SK intresserar sig för den 19-årige ytterbacken,

Issaka Seidu skrev ett femårskontrakt med Nordsjälland under 2024 och uppges innan dess ha varit aktuell för Ajax.

Denna säsong har 19-åringen gjort fem inhopp för Nordsjälland med en total speltid på 18 minuter.