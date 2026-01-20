AVSLÖJAR: Mjällby-anfallaren på plats i Grekland

Alexander Johansson är borta från Mjällby. Det stod klart för en månad sedan att anfallaren lämnar mästarna.

FotbollDirekt har nu uppgifter om att han är klar för den grekiska Aten-klubben GS Marko 1927 FC.

Foto: Bildbyrån

✔️ Johansson presenterades av Marko FC senare under tisdagen!

Det blev SM-guld och det fanns även en hel del att glädjas åt för Alexander Johansson.

Trots knappt om speltid kom anfallaren upp i sex mål under säsongen och blev med det allsvenskans mest effektiva målskytt per 90 minuter med 0,84 mål i snitt.

Efter säsongen kom emellertid beskedet att den 30-åriga anfallaren lämnar Mjällby AIF, vilket han gjorde vid årsskiftet.

Den fina säsongen resulterar nu i ett kontrakt i Grekland.

Enligt FotbollDirekts uppgifter skriver Johansson på för GS Marko FC 1927 i den grekiska andradivisionen. Klubben har som ett uttalat mål om att gå upp i högstaligan Super League.

Den 30-årige svensken uppges i nuläget vara på plats i Grekland för läkarundersökning och kontraktsskrivning.

Alexander Johansson har hållit i gång och tränat med Falkenbergs FF i superettan.