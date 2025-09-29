AVSLÖJAR: Nytt bud till Mjällby-stjärnan 

Mjällby är på väg mot sitt första SM-guld någonsin.

Och i det vill Mjällby nu ta initiativ kring sitt kanske viktigaste namn: Elliot Stroud.

Enligt FotbollDirekts uppgifter ska ett nytt bud presenteras inom kort.

Foto: Bildbyrån

Mjällby är på väg att bli svenska mästare och ett stort stycke allsvensk fotbollshistoria, efter gårdagens 1–0-seger mot BP så är man nu ännu närmare.

Uppmärksamheten är stor och inte minst är det utländska intresset stort för flera spelare.

Efter tunga förluster av Nicklas Röjkjaer och Noel Törnqvist så är intresset även stort för Abdoulie Manneh och Elliot Stroud.

Men vad som ser ut som våra blivande svenska mästare – står inte passivt.

Kring den sistnämnde uppges Mjällby nu göra allt för att ytterligare säkra upp.

Maif har, enligt FotbollDirekts uppgifter, signalerat för Stroud att man vill lägga ett nytt bud om en förlängning av ett avtal som snart går in på sitt slutår.

Stroud kan, enligt uppgifterna, förvänta sig kraftigt förbättrade villkor.

Men samtidigt som Blekinge-klubben vill spänna musklerna så finns det gott om lockelser. Stroud uppges, enligt FD:s uppgifter, konsekvent följas av 3-5 utländska klubbar på plats i Sverige.

FotbollDirekt avslöjade i slutet av augusti att franska Lille hade lagt ett bud till Mjällby.