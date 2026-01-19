AVSLÖJAR: Mjällby nobbar överraskande förslag om Iqbal

Abdullah Iqbal är utlandsaktuell men att sälja till aktuella turkiska Kasimpasa uppges inte aktuellt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har även Mjällby nobbat ett bud från en annan klubb om en utlåning av Iqbal.

Foto: Bildbyrån

En av allsvenskans bästa mittbackar har varit från Pakistan. Abdullah Iqbal har blivit ännu en mycket träffsäker värvning för Mjällby och drar till sig intresse från flera klubbar utanför Sverige.

Men enligt FD:s uppgifter så är det som presenterats inte i närheten av att räcka till för våra svenska mästare. Det enda bud som har kommit in är ett förslag om ett lån med en tillhörande köpoption.

Men ett sådant upplägg uppges överhuvudtaget inte finnas på kartan för Maif som nyligen har sagt blankt nej, i synnerhet som det handlar om en av allsvenskans bästa mittbackar.

Klubbarna som är intresserade

Ögon på honom uppges ha handlat om turkiska Kasimpasa och amerikanska Columbus.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt ska nu sportchef Hasse Larsson ha en överenskommelse med spelaren om tålamod fram till sommaren – om inget extraordinärt dyker upp.

Abdullah Iqbal noterades för två assist på 24 framträdanden i allsvenskan i fjol. Konktraket med Mjällby sträcker sig till och med 2028.