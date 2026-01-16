Uppgifter: Stort bud har lagts på Mjällby-stjärnan
Abdullah Iqbal är eftertraktad på transfermarknaden.
Nu uppges ett stort bud ha lagts på mittbacken.
Det är turkiska Kasimpasa som ska ha kommit med budet enligt Tipsbladet.
Abdullah Iqbal imponerade stort när Mjällby AIF blev svenska mästare ifjol och detta har medfört stort intresse i detta vinterfönster.
Tidigare har det rapporterats om intresse från klubbar som Qarabag, Ferencvaros och Gent. Nu kommer rapporter om att ett bud lagts på Maif-stjärnan.
Det är Tipsbladet som kommer med uppgifterna och enligt sajten så är det turkiska Kasimpasa som lagt ett stort bud på mittbacken.
Sajten uppger även att MLS-klubben Columbus Crew, som Henrik Rydström nyligen tagit över, också finns med i bilden.
Iqbal har kontrakt med Mjällby AIF över säsongen 2028.
