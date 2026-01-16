Uppgifter: Stort bud har lagts på Mjällby-stjärnan

Abdullah Iqbal är eftertraktad på transfermarknaden.

Nu uppges ett stort bud ha lagts på mittbacken.

Det är turkiska Kasimpasa som ska ha kommit med budet enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Abdullah Iqbal imponerade stort när Mjällby AIF blev svenska mästare ifjol och detta har medfört stort intresse i detta vinterfönster.

Tidigare har det rapporterats om intresse från klubbar som Qarabag, Ferencvaros och Gent. Nu kommer rapporter om att ett bud lagts på Maif-stjärnan.

Det är Tipsbladet som kommer med uppgifterna och enligt sajten så är det turkiska Kasimpasa som lagt ett stort bud på mittbacken.

Sajten uppger även att MLS-klubben Columbus Crew, som Henrik Rydström nyligen tagit över, också finns med i bilden.

Iqbal har kontrakt med Mjällby AIF över säsongen 2028.