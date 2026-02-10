Prenumerera

Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Nära ny klubb – har öst in mål

Ola Gustavsson
Rasmus Hjortling
William Videhult från Sollentuna är enligt FotbollDirekts uppgifter, nära Falkenbergs FF.
Efter hela 18 mål i fjol har den forne Västerås SK-talangen fått ett mindre genombrott.

Foto: Bildbyrån

23-årige William Videhult, som fått sin fotbollsskolning i Västerås SK lämnade inför fjolårssäsongen Piteå IF för Sollentuna FK.
Flytten till Stockholm blev lyckad för anfallaren. Under fjolåret noterades han för 18 mål och tre assist på 29 matcher i ettan, detta ser inte heller ut att ha gått obemärkt förbi.

FotbollDirekt kan nu avslöja att den 23-årige anfallaren är nära en flytt till superettan-klubben Falkenbergs FF.
FFF har nyligen sålt Viktor Ekblom till norska Tromsö IL och nu ser man alltså ut att ersätta Ekblom med 23-åringen.

Videhult beskrivs som en anfallare som är snabb, stark och som besitter god spelförståelse. Han jobbar extremt hårt och är bra i såväl kombinationsspelet som i boxen.

