AVSLÖJAR: Norrköping kontaktade om Molde-favorit 

IFK Norrköping ser ut att vara på väg mot ett tränarbyte.

Uppgifter finns om att Martin Falk har gjort sitt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter cirkulerar nu ett norskt namn. Det är Moldes Magne Hoseth som just nu tillfälligt ersätter sparkade Per Mathias Högmo.

IFK Norrköping har åkt ur allsvenskan och tränaren Martin Falk ser ut att få betala priset med att lämna.

Nye sportchefen Henrik Jurelius har än så länge inte bekräftat hur Falks framtid ser ut men så väl NT som Expressen har uppgifter om att ett byte är på gång.

Enligt FotbollDirekts uppgifter nämns nu ett namn som Moldes Magne Hoseth. Enligt vad FD erfar finns en första kontakt tagen mellan parterna. Hoseths namn är ett av flera som just nu uppges cirkulera för IFK.

Hur processen utvecklas återstår att se men Hoseth fungerar alltså just nu som en tillfällig lösning för Molde efter sparkandet av Per Mathias Högmo. FotbollDirekt har även tidigare avslöjat att Bartosz Grzelak är en huvudkandidat till att ta över den norska storklubben.

Magne Hoseth är en legendar som spelare i Molde med flera hundra matcher och han har även varit i danska suveränen FC Köpenhamn.





