Mjällby har förlorat två tyngre namn – och ännu ett är nära med Abdoulie Manneh.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att ett bud från Lille har lagts på Elliot Stroud, 23, men som nobbas av Maif.

– Det enda jag vill säga är att vi kommer inte att sälja spelare, om vi inte tillåts låna spelaren resten av säsongen, säger sportchef Hasse Larsson.

Elliot Stroud jublar efter matchen mot Malmö FF. Foto: Bildbyrån.

Nicklas Röjkjaer är borta. Det är även Jakob Kiilerich. Och efter FotbollDirekts avslöjande i förra veckan är även Abdoulie Manneh nära att lämna Mjällby. Men det stannar inte där för den allsvenska serieledaren.

Det finns i högsta grad en pågående situation om även Elliot Stroud. Efter gårdagens oavgjorda möte med Djurgården kommer det i dag nya uppgifter om yttern.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har franska Lille, som även visar intresse för Djurgårdens Keita Kosugi, gjort försök. Ett bud ska helt nyligen ha lagts men Maif ser ut att säga nej till ännu en försäljning i pågående fönster.

”Vi kommer inte sälja spelare”

Enligt uppgifter ska fransmännen ha visat att man är beredda att lägga motsvarande 25 miljoner och uppges inte intresserade av att vänta på Stroud till allsvenskans slut.

– Det enda jag vill säga är att vi kommer inte att sälja spelare, om vi inte tillåts låna spelaren resten av säsongen, säger Hasse Larsson, sportchef i Mjällby, till FotbollDirekt.

– I övrigt har jag inga kommentarer, fortsätter han.

Det mest kända intresset kring Stroud sedan tidigare är uppgifter från Sportbladet om bud från polska Raków Częstochowa.

Elliot Stroud har stått för fem mål och fem assist på 19 allsvenska matcher för Mjällby denna säsong.

Lille slutade på niondeplats i franska Ligue 1 förra säsongen.