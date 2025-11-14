AVSLÖJAR: Rekordbud på gång till Djurgården 

August Priske är årets allsvenska skräll och nu kommer allt starkare signaler om stora saker.

Bosse Andersson har tidigare visat att han tror på transferrekord, ord som nu ser ut att besannas.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det nu klubbar som signalerar bud för den danska succén på 120 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

August Priske kom i fjol och han såg ut som en missvärvning.

I år är scenförändringen total.

Han har nu vunnit den allsvenska skytteligan och ser ut som årets skräll i svensk fotboll.

Djurgården är nu på nytt på väg mot en mycket stor affär.

Priskes genombrott är så totalt med 18 mål att Bosse Andersson har slagit fast att han tror på transferrekord.

Och nu uppges, enligt vad FotbollDirekt erfar, allt mer av indikationer komma som visar att ännu större pengar än Lucas Bergvall till Tottenham är på gång.

Enligt FD:s källor finns nu konkret intresserade klubbar som som uttrycker en vilja att gå in med 11-12 miljoner euro som motsvarar 120-130 miljoner kronor.

Första bud till Djurgården tros kunna komma redan innan jul.

Länderna det handlar om uppges bland annat handla om England, Tyskland och Frankrike.

Om nu dansken till sist skulle säljas på denna nivå så skulle Djurgården även skriva allsvensk historia och bli den första klubb i Sverige att göra två stycken plus 100-miljonersaffärer.

Just nu har bara tre spelare någonsin sålts på denna nivå: Bazoumana Toure, Sebastian Nanasi – och Bergvall.

När Lucas Bergvall lämnade Djurgården för Tottenham så kostade han 110 miljoner i grundsumma.

August Priske kom till Djurgården förra sommaren. På 52 matcher har det blivit 24 mål för dansken.

