Nikola Vasic har brutit sitt kontrakt med Brommapojkarna och skriver på för Hammarby – det har Fotbollskanalen avslöjat.

Nu kan FotbollDirekt även avslöja att det nya kontraktet är 18 månader långt.

Det har gått tiotalet dagar sedan FotbollDirekt kunde rapportera om att Nikola Vasic hade klarat Hammarbys läkarundersökning. Allt sedan dess har det mestadels varit tystnad även om Vasic nyligen syntes på plats mot Rosenborg i Conference League-kvalet.

Men nu är han alltså klar, någonting som Fotbollskanalen avslöjade tidigare denna eftermiddag.

Det är nu även uppgifter som FD har fått bekräftade. Vasic går gratis i och med att han har haft en klausul sitt kontrakt – och övergången var ursprungligen tänkt att göras officiell av Hammarby under onsdagen – innan han han presenterades under tisdagskvällen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är det nya kontraktet skrivet på 18 månader. Det handlar om året ut, samt över hela 2026.

Enligt FD:s källor har Vasic nu även fått klartecken av läkarna till att göra comeback. Hade det inte varit för övergången till Hammarby så hade han spelat för BP senast mot Sirius.

Det ekonomiska värdet av Vasics nya kontrakt framgår inte av FD:s uppgifter. Däremot har FotbollDirekt tidigare kunnat berätta om att anfallaren hade en lön på omkring 60 000 kronor i månaden med Brommapojkarna.

Nikola Vasic tog hem den allsvenska skytteligan ifjol med 17 mål på 29 matcher.