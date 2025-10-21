AVSLÖJAR: Skrällklubbens nya bud – succén efter Djurgården 

André Picornell lämnade Djurgården när han stod i skuggan av Jacob Widell Zetterström.

Nu är U21-landslagsmålvakten på väg mot succé.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är ett treårskontrakt nära med portugisiska topp-5-klubben Gil Vicente.

Foto: Alamy

Flera unga svenska målvakter stormar fram med framgångar för Noel Törnqvist, Jacob Widell Zetterström och Oliver Dovin. Nu är ännu ett namn på väg att slå i form av André Picornell som försvann från Djurgården i början av förra året och närmast noll uppmärksamhet när det blev klart med Gil Vicente.

I år har det skjutit fart och FD har tidigare rapporterat om hur Picornell flyttats upp i A-laget och så sent som i helgen satt han på bänken för Gil Vicente i portugisiska cupen.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att U21-svensken är högaktuell för ett nytt treårskontrakt.

Det är ett bud som är på gång och det från en klubb som skräller just nu med en topp-4-placering i högstaligan i Portugal. Enligt FD:s uppgifter väntas det nya avtalet bli officiellt under kommande vecka.

Planen för den förre Dif-målvakten uppges nu vara att nästa säsong göra honom till etta i det att brasilianske Andrew är på väg bort.

Förbundskaptenen Daniel Bäckström har tidigare kommenterat Picornell för FD:

”Att han inte spelar A-lagsfotboll är inget negativt i Andrés fall, han spelar varje match på hög nivå ändå i ett stort fotbollsland som Portugal”.

”Han hade en tyngre period i Djurgården, men det är ju två år sedan där han också hade problem med skador. Nu gör han det väldigt bra nere i Portugal, han spelade slutspel med Gil Vicente och det känns därför rimligt att han är med i vårt landslag”.

Picornell anslöt från Djurgården till Gil Vicente sommaren 2024 och har den här säsongen gjort fem framträdanden i ligan.



