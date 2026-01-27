AVSLÖJAR: Spricker med Blåvitt – klar för Häcken 

IFK Göteborg förlorar en av sina mest uppmärksammade talanger i Lorent Zhara.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att vänsteryttern är klar för BK Häcken.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg har haft ett år som har släppt fram en ny generation av namn som Benjamin Brantlind, Noah Tolf och Felix Eriksson. Där bakom har även Lorent Zhara, 15, gjort sig ett allt större prospekt och var absolut ledande när IFK Göteborg tog hem Gothia cup. Zhara firade stora triumfer och har även jämförts med Gais-stjärnan Amin Boudri.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att planerna på ett treårskontrakt med IFK Göteborg har spruckit och att han istället är klar för BK Häcken. En ung prestigevärvning av en kille som beskrivs som mest som en vänsterytter, explosiv och snabb och lika god i båda fötterna och avig i man-mot-man-spelet.

FotbollDirekt rapporterade förra hösten om att den 15-årige talangen scoutades i Gothia cup av så väl nederländska som tyska klubbar.