Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Stannar – Djurgårdens tuffa svar till Lille 

Ola Gustavsson
Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen är på väg bort – men Djurgårdens tredje stora namn Keita Kosugi är det inte. 
FD avslöjade i förra veckan att franska Lille hade tagit  kontakt – nu har fransmännen backat för Dif:s pris. 

Foto: Bildbyrån.

Det händer i Djurgården och det ser ut att bli ovisst in i det sista kring Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen. 

Norrmännen väntas snart att ha gjort sitt i blårandigt. 

Det gäller emellertid inte Keita Kosugi

Precis som FD tidigare i sommar har rapporterat sätter Dif i praktiken stopp för att släppa alla i nämnd trio – och med det blir den japanske backen kvar

FotbollDirekt avslöjade i förra veckan att Ligue 1-klubben Lille hade tagit kontakt och undersökt möjligheter

Fransmännen uppges emellertid aldrig ha kommit så långt som till att lägga ett bud – detta sedan man fått klart för sig hur kravbilden för en affär ser ut. 

Svaret har, enligt vad FD erfar, handlat om i storleksordningen 100 miljoner kronor, en summa som så väl FD som Sportbladet tidigare har rapporterat om.

Sedan tidigare har flera klubbar ryktats dra i Keita Kosugi, där Celtic och Paris Saint-Germain har varit två av dessa.

Keita Kosugi har kontrakt med Djurgården till och med slutet av 2027.

