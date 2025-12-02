AVSLÖJAR: Tagit beslut – lägger bud till Djurgården 

Djurgården uppges vara överens med Degerfors om Leon Hien.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att en lösning även är nära kring Santeri Haarala.

Foto: Bildbyrån

Djurgården uppges vara på väg att säkra Leon Hien från Degerfors, enligt Fotbollskanalen. Men inte nog med det. Klubbarna uppges nu ha mer på gång sinsemellan.

Enligt FotbollDirekts källor har nu värmlänningarna tagit beslut om att gå för att lösa Santeri Haarala, 25. Efter en tung tid i Djurgården befann sig den offensiva spelaren på lån i Degerfors under hösten, där han blev en ordinarie spelare för tränaren Henok Goitom.

Vill köpa loss Haarala

Beslut uppges nu, enligt FotbollDirekts uppgifter, ha tagits om att lägga ett bud på finländaren.

Haarala. Foto: Bildbyrån

Hur mycket den 25-årige yttern kommer att kosta att köpa loss är ännu inte känt men Degerfors uppges ha klart för sig vad Dif begär, och säger sig vilja möta det.

Santeri Haarala var innan han valde Degerfors nära att gå till IFK Norrköping innan ”Peking” i sista stund backade. I dag lär inte Haarala gräma sig över det med tanke på östgötarna har åkt ur allsvenskan.

25-åringen gjorde nio matcher för Degerfors under hösten. Han noterades för en assist.