Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Tar Djurgårdens förre supertalang

David Tokpah fick aldrig chansen i Djurgården.
I stället tar storsatsande Nordic United honom.
Det kan FotbollDirekt avslöja under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Han har varit haussad sedan ung ålder, men fick inte chansen i Djurgården och i stället värvades han till Utsikten inför fjolårssäsongen.

Redan i somras var mittbacken hett villebråd på marknaden efter sin omedelbara succé och klubbar som Elfsborg, Gais och Häcken kopplades samman med 19-åringen.

FotbollDirekt kan nu avslöja att talangen stannar i superettan efter degraderingen med Utsikten – och går till storsatsande Nordic United.

Södertäljeklubben som gått om Assyriska och Syrianska i rang i hemstaden gör sin första säsong i superettan någonsin och har redan plockat in Elias Andersson som efter en mycket lyckad tid i just Djurgården hade det tyngre i polska storklubben Lech Poznan.

David Tokpahs flytt till Nordic United väntas bli officiell inom de närmsta dagarna.

