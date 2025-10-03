AVSLÖJAR: Två nya klubbar kan kliva in om Gais-stjärnan

En av allsvenskans mest intressanta spelare just nu är Gais Amin Boudri.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att både Twente och Heerenveen har sett honom på plats i Sverige.

Foto: Bildbyrån

I helgen kan han mycket väl ha varit planens bäste när Gais fick med sig ett 1–1-resultat mot AIK på Strawberry arena. Amin Boudri, 21, fortsätter att imponera och han gör det inför en växande skara utländska klubbar.

Redan i fjol uppgav Sportbladet intresse från Groningen och i somras hade FotbollDirekt uppgifter om belgiska Charleroi. Nu uppges för FotbollDirekt ytterligare två intressenter ha kommit in i bilden. Det är Eredivisie-klubbarna Twente och Heerenveen som har sett 21-åringen på plats i Sverige.

Kan slå försäljningsrekord

Med ett kontrakt fram till i slutet av 2027 kan Boudri nu komma att bli guld värd även ekonomiskt för Gais. FotbollDirekt hade redan i somras uppgifter om att Göteborgsklubben värderade honom till 12-15 miljoner kronor. Gais dyraste transfer genom tiderna är Wanderson do Carmo för 15 miljoner kronor till Al- Ahli året 2010.

Amin Boudri jublar mot Häcken. Foto: Bildbyrån

Fotbollskanalen har för några veckor sedan berättat om att Djurgården tidigare ska ha visat intresse, och att Gais ska ha nobbat bud på den offensiva mittfältaren.

Denna säsong har Amin Boudri svarat för fyra mål och två assist på 22 allsvenska matcher för Gais.