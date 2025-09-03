Uppgifter: Djurgården budade på Boudri

Turerna kring Gais-stjärnan Amin Boudri fortsätter.

Enligt Fotbollskanalen var Djurgården en av klubbarna som budade på 20-åringen.

Video August Wängberg: ”Tufft att spela i GAIS”

Tidigare under onsdagen rapporterade Fotbollskanalen att Gais ska ha nobbat flera bud på Amin Boudri, 20. Enligt uppgifterna ska succéspelaren blivit upprörd över beslutet att inte släppa iväg honom under transferfönstrets sista dagar och ha träningsvägrat inför derbyt mot Häcken i söndags.

Uppgifterna om träningsvägran sköts senare under onsdagen ned av Gais-tränaren Fredrik Holmberg i en intervju med FotbollDirekt.

– Nej, det stämmer verkligen inte. Jag har däremot sagt till honom att inte träna inför Häcken, sa Holmberg till FotbollDirekt.

Enligt Gais-tränaren togs Boudri av träning för att han hade problem med en fot, samt att han ”inte var riktigt där” mentalt. Efter ett samtal mellan parterna under lördagskvällen inför derbyt togs beslutet att 20-åringen ändå skulle komma till spel mot Häcken.

Nu rapporterar Fotbollskanalen att Djurgården var en av klubbarna som lade ett bud på Amin Boudri. En annan var en icke namngiven klubb som spelar i Champions League.

Enligt sajten skulle buden ha inneburit försäljningsrekord för Gais. Det nuvarande rekordet är försäljningen av Wanderson till Al-Ahli på drygt 15 miljoner kronor 2010, enligt Transfermarkt.com.