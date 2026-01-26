AVSLÖJAR: Ukraina-intresse för AIK-stjärnan 

Taha Ayari har utländskt intresse.

Enligt FotbollDirekts uppgifter uppges det bland annat handla om en klubb från Ukraina men den 20-årige mittfältaren har, enligt vad FD erfar, tackat nej.

Foto: Bildbyrån

Ett ekonomiskt pressat AIK har tidigare visat att det krävs spelarförsäljningar och Taha Ayari är ett möjligt namn.

I fjol kom han tillbaka starkt efter sin långa skadefrånvaro och blev omgående ett namn som tränare Mikkjal Thomassen satsade på.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har en klubb från Ukrainas högstaliga framfört intresse som AIK ska känna till, men Ayari uppges ha valt att tacka nej.

Ayari har även tidigare tilldragit sig intresse från nederländska Groningen – någonting som FotbollDirekt har rapporterat om. Förra hösten uppgavs även danska FC Köpenhamn ha tittat på honom.

Så sent som i går, söndag, spelade AIK träningsmatch mot Flora Tallin. Då fick Ayari chansen från start under den nya tränaren José Riveiro och stod för en lovande insats.

Sedan Taha Ayari flyttades upp till AIK:s A-lag under 2022 har han spelat 72 matcher i vilka det har blivit två mål och sex assist. Hans avtal med ”Gnaget” sträcker sig fram till slutet av 2028.