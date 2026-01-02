Bajen bemöter Montader Madjed-uppgifterna

Hammarby uppges ha kontaktats gällande Montader Madjed.

Sportchef Mikael Hjelmberg bemöter nu uppgifterna för FotbollDirekt.

”Det finns klubbar som har kontaktat mig gällande ”Monte”, skriver han via sms till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Montader Madjed stod för en stark säsong i allsvenskan ifjol och noterades totalt för sju mål och fem assist på 26 framträdanden.

Detta har inte gått andra klubbar obemärkt förbi och tidigare i dag kom uppgifter om att Hammarby kontaktats av saudiarabiska Al-Shabab FC gällande yttern.

Sportchef Mikael Hjelmberg bemöter nu uppgifterna gällande 20-åringen.

”Det finns klubbar som har kontaktat mig gällande ”Monte”. Alla har fått samma svar”, skriver han till FotbollDirekt via sms.

Vilket svar samtliga klubbar har fått låter Hjelmberg vara osagt, men är samtidigt tydlig med att Bajen inte har någon intention att sälja Madjed i pågående vinterfönster.

”Vi har inga ambitioner att sälja ”Monte” det här fönstret. Han är en viktig spelare för oss och jag är övertygad om att han kan fortsätta utvecklas ännu mer i Hammarby”, skriver han.

FotbollDirekt kunde under hösten avslöja att Hammarbys målsättning ifall Madjed säljs är att han ska säljas för 70 miljoner kronor, men som läget ser ut nu verkar alltså inte en affär vara på gång.