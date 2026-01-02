Uppgifter: Saudisk klubb vill värva Bajen-stjärnan

Montader Madjed är eftertraktad.

Nu har Al-Shabab FC kontaktat Hammarby om en övergång.

Det rapporterar saudiska Arriyadiyah.

Foto: Bildbyrån

Montader Madjed kan bli Hammarbys nästa storförsäljning. FotbollDirekt har tidigare avslöjat att yttern hoppas kunna säljas för minst 70 miljoner kronor.

Nu kommer rapporterar från Saudiarabien om intresse för 20-åringen.

Arriyadiyah rapporterar att Al-Shabab FC har tagit kontakt med Hammarby. Klubben uppges vara intresserat av att köpa Madjed.

Montader Madjed noterades för sju mål och sex framspel på 26 matcher i allsvenskan den gångna säsongen.