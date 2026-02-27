Bekräftat: Bud på Jesper Ceesay nobbat

Jesper Ceesay har kopplats ihop med kinesiska Guoan.

Nu bekräftar hans klubb Antalyaspor har tackat nej till ett bud.

– Beslutade oss för att inte sälja, säger presidenten Riza Perçin till Lider Gazete.

Foto: Bildbyrån

Jesper Ceesay lämnade IFK Norrköping för turkiska Antalyaspor i fjol. Kontraktet med den nya klubben är skrivet till sommaren 2028.

Ceesay har blivit en ordinarie spelare i Antalayspor sedan ankomsten. Mittfältaren har därtill lockat intresse från Beijing Guoan. Den kinesiska klubben ska ha lagt ett bud värt en miljon euro, eller 10,6 miljoner kronor på Ceesay.

Antalyaspors president Riza Perçin bekräftar att budet från Guoan har nobbats.

– Eftersom Ceesay är en av de 15-16 spelare som får regelbunden speltid så pratade vi med vår tränare och beslutade oss för att inte sälja, säger Perçin till Lider Gazete enligt Fotbollskanalen.

Ceesay noteras för 21 ligamatcher den här säsongen.