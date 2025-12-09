Bekräftat: Lämnar BP – FD:s avslöjande bekräftat

Eric Björkander, 29, har gjort sitt i BP.

Mittbacken lämnar klubben i samband med att avtalet går ut.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av november som FotbollDirekt kunde rapportera att mittbacken Eric Björkander väntades lämna Brommapojkarna i samband med att kontraktet går ut till årsskiftet. Enligt FotbollDirekts uppgifter har parterna varit överens under en längre tid om att inte förlänga det utgående kontraktet.

Under tisdagsmorgonen står det klart att 29-åringen tackar för sig efter två säsonger i BP.

– Jag skulle vilja tacka för de här två åren. Jag har trivts väldigt bra på Grimsta och med alla fina människor i och runt klubben. Jag önskar er all lycka i framtiden!, säger han i ett uttalande.

Philip Berglund, sportchef:

– Eric har gjort två fina år hos oss och bidragit på ett positivt sätt under sin tid i BP. Vi vill tacka honom för hans insatser och önskar honom lycka till framöver.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det ett antal utländska spår för Björkander.

Eric Björkander har tidigare representerat klubbar som Mjällby AIF, Gif Sundsvall, turkiska Altay och NK Istra i Kroatien.