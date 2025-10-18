Beskedet: Guehi förlänger inte med Crystal Palace

Marc Guehi ryktas till flera storklubbar i Europa.

Nu bekräftar hans nuvarande tränare Oliver Glasner att mittbacken inte förlänger.

– De erbjöd Marc ett nytt kontrakt men han sa nej, säger tränaren enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Sedan i somras när Liverpools värvningsförsök med Crystal Palace-stjärna Marc Guehi kollapsade har det ryktats flitigt om mittbackens framtid.

Engelsmannen kopplas ihop med klubbar från Serie A, Bundesliga, La Liga och Premier League. Liverpool, som misslyckades med att plocka in honom under sommarens transferfönster, kommer att fortsätta försöka värva honom.

Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner bekräftade i en intervju att Guehi har fått ett nytt kontraktsförslag men valt att avböja.

– Jag tror att Marc redan har sagt till oss att han inte skriver på ett nytt kontrakt, så han kommer att lämna nästa år. Klubben ville (att han skulle stanna). De erbjöd Marc ett nytt kontrakt. Men han sa nej, jag vill göra något annorlunda, säger Glasner enligt Sky Sports.

Nu gäller det för Crystal Palace att hitta en ersättare till sin stjärna och lagkapten.

– Och för oss handlar det om hur vi kan hantera den här situationen? Vad är det bästa sättet att ta nästa steg? Och det handlar om hur vi pratar med varandra.

Guehis kontrakt med Palace löper ut sommaren 2026.