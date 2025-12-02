Beskedet: Här är Malmö FF:s nya tränare

Malmö FF har ny huvudtränare.

Under tisdagen presenterades Miguel Ángel Ramírez som ny MFF-boss.

Foto: Alamy

Malmö FF har stått utan en permanent huvudtränare sedan Henrik Rydström fick sparken i slutet av september. Sedan dess har laget coachats av Anes Mravac, som till vardags är huvudtränare för MFF:s samarbetsklubb BK Olympic.

På en presskonferens under tisdagen meddelade MFF att det blir Miguel Ángel Ramírez som tar över tränarposten på permanent basis.

– Det är en stor ära men också ett stort ansvar. MFF:s filosofi är att utveckla talanger men också vinna. Den visionen delar jag. Jag vill vinna titlar. Nu är det dags att ta ansvar och gå ut på planen och göra supportrarna stolta, säger spanjoren efter att det hela blivit officiellt.

Sportchef Daniel Andersson är även han belåten.

– Det är en tränare som vi haft koll på sedan flera år tillbaka. Han tickar i våra boxar. Framför allt vill han spela den fotboll vi står för. Dessutom har han erfarenhet från ungdomsfotboll och har förädlat många talanger, vilket vi är väldigt måna om.

Den himmelsblå staden har en ny huvudtränare. pic.twitter.com/cSg2OFiq5I — Malmö FF (@Malmo_FF) December 2, 2025

✔️ Texten uppdateras!