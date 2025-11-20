Nu skriver Kim Hellberg på för Middlesbrough

Kim Hellberg lämnar Hammarby.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så är nu Bajens tränare överens om sista detaljerna med Middlesbrough.

Enligt uppgifter så flyger Hellberg till England inom närmaste 48 timmarna.

Foto: Bildbyrån

En av de större svenska tränarflyttarna på många år kommer att bli verklighet. Kim Hellberg uppges denna torsdag eftermiddag ha blivit överens om sista detaljer med Middlesbrough.

Den 37-årige Bajen-tränaren är, enligt FD:s uppgifter, muntligen överens och kontraktet skrivs på antingen i morgon eller på lördag.

Hellberg som just nu är hemma i Stockholm väntas flyga ner igen till den engelska staden under helgen.

Efter kontraktsskrivning så återstår sedan enbart att få arbetstillståndet på plats. Det uppges kunna dröja till en bit in på nästa vecka innan han får det godkänt.

FotbollDirekt har tidigare redogjort för hur Kim Hellberg även kommer att ta ett stort ekonomiskt steg. Enligt bedömare för FD så ligger årslönen på mellan 12-15 miljoner kronor och hur Hammarby tjänar nära fem miljoner kronor på övergången med tabelltvåan.

Hellberg tog över Hammarby inför säsongen 2024 och har lett laget i 73 tävlingsmatcher.